Сезон консервации. Рецепт маринованного овощного ассорти на зиму

По этому рецепту овощи можно приготовить в скороварке.

Маринованные овощи в скороварке — это быстрый и простой летний рецепт приготовления ассорти из летних овощей. Им можно наслаждаться круглый год: в качестве закуски к выдержанным сырам и колбасным изделиям, в качестве гарнира к вареному, горячему или холодному мясу; это также ингредиент для салатов. Рецепт был опубликован на сайте Cucchiaio.

Маринованное овощное ассорти

Ингредиенты:

2 моркови;

4 небольшие луковицы;

1 стебель сельдерея

4 соцветия цветной капусты;

красный перец;

желтый перец;

1 чайная ложка сахарного песка;

1 чайная ложка соли;

125 мл воды;

125 мл уксуса.

Чтобы приготовить маринованные овощи в скороварке, очистите овощи, помойте и обсушите. начните с очистки овощей, их мытья и сушки. Если луковицы крупные – порежьте их пополам, как и прочие овощи.

Налейте воду, уксус и сахар в скороварку. Добавьте овощи. Закройте крышкой и поставьте на средний огонь. Когда закипит, уменьшите огонь и готовьте 3 минуты.

Снимите с огня, откройте крышку и достаньте овощи, быстро охладив их в воде со льдом.

Тем временем сварите маринад. Добавьте соль и размешивайте, пока она не растворится. Охлажденные овощи переложите в стерилизованные банки, залейте рассолом и герметично закройте.

Положите чистое кухонное полотенце на дно скороварки. Сверху поставьте банку с маринованными овощами, залейте холодной водой, доведите до кипения и стерилизуйте кипячением на медленном огне в открытой кастрюле 20 минут. По истечении этого времени выключите огонь и дайте всему остыть. Достаньте банку и переверните ее вверх дном на рабочей поверхности, пока она не станет комнатной температуры. Храните заготовку в темном и сухом месте.

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