Нежный и легкий десерт. Рецепт ванильного пудинга

Этот десерт очень просто готовить.

Ванильный пудинг – это классический домашний пудинг. Его очень просто готовить, а если выбрать красивую форму, в которой он будет застывать, то он точно станет украшением вашего стола.

Вы можете наслаждаться ванильным пудингом, как он есть, а можете украсить его взбитыми сливками или фруктовым соусом, например, клубничным сиропом. Рецепт был опубликован на сайте Cucchiaio.

Ванильный пудинг

Ингредиенты:

1 литр цельного молока;

1 стручок ванили;

4 яйца;

2 желтка;

200 г сахарного песка;

100 г кукурузного крахмала;

листья мяты.

Чтобы приготовить ванильный пудинг, надрежьте стручок ванили вдоль и кончиком маленького ножа удалите семена. Поместите их в кастрюлю с молоком, нагрейте и дайте настояться. Этот шаг необязателен, но настаивание не менее 2 часов сделает ванильный пудинг особенно ароматным. По истечении этого времени доведите молоко до кипения, в то же время в миске взбейте яйца и желтки с сахаром.

Затем добавьте просеянный кукурузный крахмал и перемешайте венчиком. В этот момент медленно влейте горячее молоко во взбитую яичную смесь, продолжая перемешивать. Переложите в кастрюлю и поставьте на слабый огонь.

Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая, пока она не загустеет. Полученную смесь перелейте в выбранную форму, или формочки, которые предварительно смочите водой. Разровняйте и остудите до комнатной температуры. Поместите форму в холодильник и дайте ей застыть. Лучше оставьте на ночь, или хотя бы на шесть часов. Непосредственно перед подачей достаньте форму из холодильника, погрузите ее на несколько секунд в горячую воду и выложите ванильный пудинг на сервировочную тарелку. Украсьте по желанию несколькими листиками мяты и подавайте.

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