Вкусно и очень просто: рецепт торта из шоколадных блинчиков

Это самый простой способ побаловать себя вкусным десертом.

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Если вы любите тортики и десерты, но вам не слишком нравится бисквитные коржи, то попробуйте приготовить вкусный торт из шоколадных блинчиков.

Вам понадобится для этого рецепта кукурузный крахмал и какао-порошок. И есть лайфхак. Если вам нравится шоколадный крем, то сделайте наоборот: добавьте какао в крем, а не в тесто для блинов. Рецептом торта из блинчиков поделилась кулинарный блогер lanas_diet из Хмельницкого.

Торт из шоколадных блинчиков

Ингредиенты в расчете на одно яйцо. Лучше готовить сразу на четыре:

2 ст. л. кукурузного крахмала;

2 ст. л. муки;

0,5 ч. л. соли;

1-2 ст. л. сахара;

1 ст. л. масла;

150-200 мл молока;

1 ст. л. какао в расчете на одно яйцо.

Для крема:

1 яичный желток;

300 мл молока;

20 г кукурузного крахмала;

40-50 г сахара;

щепотка соли;

ваниль/цедра по желанию.

Сначала смешайте яйца и крахмал. Добавьте соль и сахар. Потом влейте немного молока и добавляйте муку небольшими порциями. Когда вмешаете всю муку, влейте оставшееся молоко. Так получится меньше комочков. Добавьте какао и снова перемешайте. Тесто должно быть жидким, чтобы разливалось тонким слоем.

Выпекайте на медленном огне с двух сторон. И не пересушивайте блинчики.

Теперь готовьте крем. Все ингредиенты отправьте в сотейник, хорошо помешайте, ставьте на средний огонь и варите до загустения.

Блинчики складывайте нахлестом один на другой, промазывайте кремом и сверните рулетом. Места соединений блинов "проклейте" кремом.

Рулет заверните в пленку и отправьте в холодильник хотя бы часа на 2-3, чтобы хорошо пропитался. Затем аккуратно нарежьте и подавайте.

Также вы можете приготовить вкусный кокосовый торт по итальянскому рецепту.