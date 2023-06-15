Праздничный десерт: рецепт итальянского свадебного торта с кокосом
Если вам нравится аромат кокоса, то этот торт точно придется вам по вкусу.
Пусть этот торт и называется свадебным, то никто не помешает вам приготовить его в любой день, когда захочется порадовать себя вкусным десертом. Торт получается нежным, ароматным и влажным за счет пропитки коржей.
Словом, это отличный вариант оригинального десерта. Рецепт был опубликован на кулинарном сайте Tatyanas Everyday Food.
Итальянский свадебный торт
Ингредиенты:
Для коржей:
- 3/4 стакана мягкого несоленого сливочного масла;
- 1 стакан сахара;
- 4 больших яйца;
- 2 чайные ложки кокосового экстракта;
- 1 стакан жирного кокосового молока;
- 2 стакана муки;
- 4 ч. л. разрыхлителя;
- 1/4 чайной ложки соли.
Для крема:
- 230 г мягкого маскарпоне или сливочного сыра;
- 1 чайная ложка кокосового экстракта;
- 2 стакана холодных густых сливок;
- 1 стакан сахарной пудры;
- 2 чашки поджаренной кокосовой стружки для украшения;
- 1/2 стакана кокосового молока для пропитки слоев.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выстелите две формы диаметром 20 см пергаментной бумагой.
В большой миске взбивайте вместе масло и сахар в течение 2 минут, пока смесь не станет легкой и воздушной. Добавьте экстракт кокоса и начинайте добавлять по 1 яйцу за раз, хорошо перемешивая после каждого добавления. Влейте кокосовое молоко.
В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль.
Разделите тесто для торта поровну между двумя формами. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 30 минут или пока зубочистка, вставленная в центр, не будет выходить чистой. Выньте коржи из духовки и полностью остудите. Как остынут, разрежьте каждый корж вдоль, чтобы получилось четыре коржа.
А пока подготовьте кокосовую стружку. Просто разложите ее на противне и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке, переворачивая каждые 2-3 минуты, пока она не станет золотистой.
А теперь готовьте крем. В небольшой миске смешайте размягченный сыр маскарпоне и кокосовый экстракт. В отдельной миске взбейте охлажденные густые сливки и сахарную пудру миксером на высокой скорости в течение 3-4 минут до образования устойчивых пиков.
Добавьте смесь сыра и кокосового крема во взбитые сливки. Снова взбейте на высокой скорости около 30 секунд, пока снова не образуются жесткие пики. Переложите 2 стакана (473 мл) сливок в кондитерский мешок для украшения верха.
Теперь соберите торт: каждый корж пропитайте кокосовым молоком, смажьте кремом и так, пока коржи не кончатся. Украсьте торт сверху и обсыпьте кокосовой стружкой. Если она вам не нравится, этот этап можно пропустить.
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