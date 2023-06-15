Праздничный десерт: рецепт итальянского свадебного торта с кокосом

Если вам нравится аромат кокоса, то этот торт точно придется вам по вкусу.

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Пусть этот торт и называется свадебным, то никто не помешает вам приготовить его в любой день, когда захочется порадовать себя вкусным десертом. Торт получается нежным, ароматным и влажным за счет пропитки коржей.

Словом, это отличный вариант оригинального десерта. Рецепт был опубликован на кулинарном сайте Tatyanas Everyday Food.

Итальянский свадебный торт

Ингредиенты:

Для коржей:

3/4 стакана мягкого несоленого сливочного масла;

1 стакан сахара;

4 больших яйца;

2 чайные ложки кокосового экстракта;

1 стакан жирного кокосового молока;

2 стакана муки;

4 ч. л. разрыхлителя;

1/4 чайной ложки соли.

Для крема:

230 г мягкого маскарпоне или сливочного сыра;

1 чайная ложка кокосового экстракта;

2 стакана холодных густых сливок;

1 стакан сахарной пудры;

2 чашки поджаренной кокосовой стружки для украшения;

1/2 стакана кокосового молока для пропитки слоев.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выстелите две формы диаметром 20 см пергаментной бумагой.

В большой миске взбивайте вместе масло и сахар в течение 2 минут, пока смесь не станет легкой и воздушной. Добавьте экстракт кокоса и начинайте добавлять по 1 яйцу за раз, хорошо перемешивая после каждого добавления. Влейте кокосовое молоко.

В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль.

Разделите тесто для торта поровну между двумя формами. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 30 минут или пока зубочистка, вставленная в центр, не будет выходить чистой. Выньте коржи из духовки и полностью остудите. Как остынут, разрежьте каждый корж вдоль, чтобы получилось четыре коржа.

А пока подготовьте кокосовую стружку. Просто разложите ее на противне и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке, переворачивая каждые 2-3 минуты, пока она не станет золотистой.

А теперь готовьте крем. В небольшой миске смешайте размягченный сыр маскарпоне и кокосовый экстракт. В отдельной миске взбейте охлажденные густые сливки и сахарную пудру миксером на высокой скорости в течение 3-4 минут до образования устойчивых пиков.

Добавьте смесь сыра и кокосового крема во взбитые сливки. Снова взбейте на высокой скорости около 30 секунд, пока снова не образуются жесткие пики. Переложите 2 стакана (473 мл) сливок в кондитерский мешок для украшения верха.

Теперь соберите торт: каждый корж пропитайте кокосовым молоком, смажьте кремом и так, пока коржи не кончатся. Украсьте торт сверху и обсыпьте кокосовой стружкой. Если она вам не нравится, этот этап можно пропустить.

Также вы можете приготовить вкуснейший торт с клубникой.