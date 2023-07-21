Картофельные клецки: как приготовить настоящие итальянские ньокки

Картофельные ньокки – это отличная основа для разнообразных блюд с соусами.

Картофельные клецки, которые в Италии называют ньокки, можно купить в магазине, или приготовить самому. Это отличная основа для блюд с соусами, и их можно приготовить впрок, заморозив в морозилке. И варить их можно замороженными, что очень удобно.

Стоит запомнить, что ньокки не готовят из молодого картофеля, он для этого слишком водянистый. Количество муки всегда немного варьируется в зависимости от влажности картофеля, но оно никогда не должно быть слишком большим, иначе клецки получатся слишком твердыми. Рецепт идеальных ньокки опубликовали на кулинарном сайте Cucchiaio.

Картофельные клецки ньокки

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

300 г муки;

1 яйцо;

соль;

щепотка мускатного ореха (по желанию).

Приготовить картофельные ньокки очень просто. Сначала промойте картофель и варите его в мундире около 30 минут или пока он не станет очень мягким. Слейте воду, дайте картошке немного остыть, затем очистите ее и пропустите через картофелемялку, пока она еще горячая. Соберите пюре на рабочей поверхности, деревянной доске для выпечки, добавьте муку и соль (и мускатный орех по желанию).

Вбейте яйцо и смешайте все ингредиенты сначала вилкой, а затем руками. Тесто должно получится мягким и нелипким. В зависимости от сорта картофеля и, следовательно, уровня его влажности может потребоваться добавить немного больше муки, но не более того: слишком много муки делает клецки жесткими.

Когда тесто будет готово, разделите его на 4-5 частей. Возьмите каждую порцию и сформируйте длинную колбаску толщиной чуть больше пальца. Нарежьте колбаску кусочками шириной в пару сантиметров.

Продолжайте таким же образом, пока не закончится все тесто. Теперь возьмите полученные кусочки, округлите их на ладони и прокатайте каждый по специальном приспособлению, риганьокки, или на зубцах вилки, слегка нажимая пальцем, чтобы получить классическую слегка вогнутую и рифленую форму. Это нужно, чтобы клецки лучше впитывали соус.

Можете готовить ньокки сразу – их отваривают до полуготовности и доводят до готовности на сковороде вместе с соусами. Или же вы можете их заморозить впрок. В морозилку помещайте их так, чтобы они не соприкасались и не склеивались, а когда ньокки заморозятся – пересыпьте их в контейнер, или пакет.

Ранее Фокус рассказывал, с чем можно подавать ньокки. Например. Попробуйте приготовить простой томатный соус с базиликом. Или просто дополните свои картофельные клецки поджаренным беконом.