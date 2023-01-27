Очень простое блюдо из недорогих продуктов. Картофельные ньокки с беконом

Название "ньокки" звучит экзотично, но на самом деле это очень простое блюдо из картофеля и муки.

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Ньокки – это блюдо преимущественно итальянской кухни. И хоть может показаться, что это что-то сложное и из экзотических продуктов, это клецки, или галушки из картофеля и муки.

Их готовят с разнообразными соусами, добавляют к ним шпинат для зеленого цвета, но по сути, это вкусный и сытный гарнир, который очень просто приготовить.

Ньокки можно приготовить заранее и заморозить впрок.

Ньокки с беконом

Ингредиенты:

Картофель — 700 гр;

Одно яйцо;

Мука — 200 г

Бекон — 200 гр;

Соль, свежая петрушка.

Картошку тщательно помойте и сварите в мундирах в подсоленной воде. Это займет около получаса. После картофель остудите, очистите и разомните, или натрите на мелкой терке. В принципе, ньокки можно сделать и из картофельного пюре, которое у вас могло остаться.

Добавьте яйцо и посолите, перемешайте и добавьте немного муки, перемешайте и снова добавьте. Продолжайте, пока у вас не кончится мука, а у вас не получится пышное тесто.

Количество муки зависит от того, сколько крахмала в картофеле. Чем меньше положите муки — тем более нежными получатся ньокки.

Замесите тесто на столе. Только тут есть хитрость, месить его нужно не так, как обычно, а легкими движениями складывайте от краев в середину, слепливая вместе.

Разделите тесто на четыре части, скатайте шарики. Из каждого шарика сформируйте колбаску и нарежьте кусочками шириной примерно два сантиметра.

Дальше можно прокатить будущие ньокки по зубцам вилки, чтобы на них получились бороздки, или оставить, как есть, сделав на них углубление. Бороздки делаются не для красоты, а для того, чтобы соус лучше впитывался. Итальянцы для этой цели используют специальную доску, но вилка тоже сгодится.

Если ньокки получилось слишком много, то их можно заморозить, в морозилке они хранятся до двух месяцев.

Бекон поджарьте на сковороде. Ньокки отварите в подсоленной воде: бросьте их в кипящую воду, после того, как они всплывут – варите еще минут двадцать. После добавьте их к бекону и перемешайте. Можно слегка поджарить. Перед подачей присыпьте свежей петрушкой.

Также вы можете приготовить из картофеля вкуснейшие деруны с квашеной капустой.