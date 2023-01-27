Дуже проста страва з недорогих продуктів. Картопляні ньокі з беконом

Назва "ньокі" звучить екзотично, але насправді це дуже проста страва з картоплі та борошна.

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Ньокі — це страва переважно італійської кухні. І хоч може здатися, що це щось складне і з екзотичних продуктів, це кльоцки, або галушки з картоплі та борошна.

Їх готують з різноманітними соусами, додають до них шпинат для зеленого кольору, але по суті це смачний і поживний гарнір, який дуже просто приготувати.

Ньокі можна приготувати заздалегідь і заморозити про запас.

Ньокі з беконом

Інгредієнти:

картопля — 700 г;

одне яйце;

борошно — 200 г;

бекон — 200 г;

сіль, свіжа петрушка.

Картоплю ретельно помийте і зваріть у мундирах у підсоленій воді. Це займе приблизно пів години. Після цього картоплю остудіть, очистіть і розімніть, або натріть на дрібній тертці. В принципі, ньокі можна зробити і з картопляного пюре, що у вас могло залишитися.

Додайте яйце і посоліть, перемішайте і додайте трохи борошна, перемішайте і знову додайте. Продовжуйте, поки у вас не скінчиться борошно, а у вас не вийде пишне тісто.

Кількість борошна залежить від того, скільки крохмалю в картоплі. Чим менше покладете борошна — тим ніжнішими вийдуть ньокі.

Замісити тісто на столі. Тільки тут є хитрість, місити його потрібно не так, як завжди, а легкими рухами складайте від країв у середину, зліплюючи разом.

Розділіть тісто на чотири частини, скатайте кульки. З кожної кульки сформуйте ковбаску і наріжте шматочками завширшки приблизно два сантиметри.

Далі можна прокотити майбутні ньокі зубцями виделки, щоб на них вийшли борозенки, або залишити, як є, зробивши на них поглиблення. Борозни робляться не для краси, а для того, щоб соус краще вбирався. Італійці для цієї мети використовують спеціальну дошку, але виделка теж згодиться.

Якщо ньокі вийшло дуже багато, їх можна заморозити, в морозилці вони зберігаються до двох місяців.

Бекон підсмажте на сковороді. Ньокі відваріть у підсоленій воді: киньте їх у киплячу воду після того, як вони спливуть — варіть ще хвилин двадцять. Після цього додайте їх до бекону і перемішайте. Можна трохи підсмажити. Перед подачею присипте свіжою петрушкою.

Також ви можете приготувати з картоплі найсмачніші деруни з квашеною капустою.