Маринованные баклажаны "Мозаика": рецепт идеальной закуски к мясу

Готовые баклажаны должны настояться в маринаде сутки, после чего их можно кушать.

Маринованные баклажаны – отличная закуска к мясу, кроме того, они хорошо дополнят любой обед или ужин в качестве добавки к гарниру. Предлагаем приготовить их по рецепту из блога "Закатки на зиму".

Маринованные баклажаны "Мозаика".

Ингредиенты:

баклажаны – 3 шт;

чеснок – 1 средняя головка;

болгарский перец разных цветов – 4 шт;

перец, укроп, кинза – по 3 столовые ложки в мелко порубленном виде;

соль, чeрный перец (молотый);

яблочный уксус – 1/3 стакана;

холодная кипяченая вода – 2/3 стакана;

растительное масло.

Способ приготовления:

Все овощи помыть, перец очистить от семян. Баклажаны порезать колечками, положить в соленую воду и оставить на час. После этого воду нужно слить, баклажаны отжать руками и обсушить на салфетке.

Затем баклажаны обжарить на растительном масле, но не пережаривать, они должны быть слегка золотистого цвета. Выложить их на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

Перец порезать каждый на несколько половинок и запечь в духовке на решeтке при 200 градусах 45-50 минут. Остудить готовые перцы 5 минут и положить в пакет на 30 минут, очистить от шкурки и порезать кубиками.

Перец смешать с чесноком, пропущенным через пресс, добавить мелко порубленную зелень, посолить, поперчить. Все сложить слоями в стеклянную стерилизованную банку.

Смешать воду, уксус и соль (по вкусу), залить маринадом баклажаны, чтобы он прикрыл верхний слой. Закрыть крышкой и поставить в холодильник на сутки.

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