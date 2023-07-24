Классика итальянской кухни: салат Капричиоза

Этот салат с ветчиной и майонезом является одной из популярнейших закусок в мире.

Абсолютная классика, салат Капричоза очень часто появляется на праздничных столах по всему миру. Морковь и сельдерей, ветчина и майонез – создают именно тот ансамбль, который всем нравится.

Салат Капричоза является одной из самых популярных итальянских закусок антипасти. Обычно в этот список также входят мясные нарезки, сыры, соленья и соусы.

Салат Капричиоза готовится быстро и легко. Как именно, рассказали на кулинарном сайте Cucchiaio.

Салат Капричиоза

Ингредиенты:

2 моркови;

1 небольшой сельдерей;

1 лимон;

100 г вареной ветчины;

100 г твердого сыра;

200 г майонеза;

1 чайная ложка сладкой дижонской горчицы;

1 столовая ложка белого винного уксуса;

соль.

Чтобы приготовить салат Капричоза, начните с подготовки овощей. Морковь очистите, вымойте обсушите и нарежьте соломкой. Сельдерей очистите от кожуры, вымойте и нарежьте ломтиками толщиной 2-3 мм, а затем соломкой и по мере готовности замачивайте его в воде, подкисленной лимонным соком. Слейте воду, высушите и переложите в миску с морковью, щепоткой соли и уксусом. Перемешайте и дайте овощам размягчиться в течение получаса. Тем временем нарежьте кубиками ветчину и сыр.

Смешайте майонез с горчицей, добавьте ветчину, сыр и подготовленные овощи, хорошо перемешайте.

Когда ингредиенты хорошо перемешаны, можно подавать салат Капричоза на стол.

Также вы можете приготовить вкуснейший салат с куриной грудкой.