Идеально для легкого ужина. Рецепт вкуснейшего летнего салата с куриной грудкой

Этот салат очень простой приготовить и он точно придется вам по душе.

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В этом салате есть все, что нужно для легкого летнего ужина. Его основа – сочные листья салата. Которые удачно дополняют помидоры и куриная грудка, поджаренная на гриле. Также этот салат можно готовить с консервированным тунцом, или только с нутом. Словом, это отличная основа, для того, чтобы дополнять ее по своему вкусу. Рецепт был опубликован на кулинарном сайте Cucchiaio.

Летний салат с куриной грудкой

Ингредиенты:

одна куриная грудка;

1 кочан салата;

100 г уже отваренного нута;

2 огурца;

100 г помидоров черри;

1 красная луковица;

60 г зеленых оливок;

1 чайная ложка семян тмина;

1 чайная ложка копченой паприки;

сок 1 лимона;

оливковое масло, соль, перец.

Чтобы приготовить вкусный салат с куриной грудкой, начните с того, что хорошо поперчите и посолите грудку. После обжарьте ее на гриль-сковороде, или на обычной сковороде. Или просто запеките в духовке, или на сковороде под крышкой. После приготовления дайте ей постоять минут пять и нарежьте тонкими ломтиками.

В небольшой миске смешайте нут с маслом, солью, тмином и копченой паприкой.

Нарежьте лук очень тонкими кольцами. Огурцы очистите и нарежьте кружочками. Помидоры черри разрежьте пополам.

В другую большую миску соберите тщательно вымытые и высушенные листья салата, оливки, нут, огурцы, помидоры черри и красный лук. Заправьте маслом, солью, перцем, лимонным соком и перемешайте.

Переложите салат на сервировочные тарелки и подавайте.

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