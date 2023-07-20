Ідеально для легкої вечері. Рецепт смачного літнього салату з курячою грудкою

Цей салат дуже простий у приготуванні і він точно припаде вам до душі.

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У цьому салаті є все, що потрібно для легкої літньої вечері. Його основа — соковите листя салату. Які вдало доповнюють помідори та куряча грудка, підсмажена на грилі. Також цей салат можна готувати з консервованим тунцем, або тільки з нутом. Словом, це чудова основа, для того, щоб доповнювати її на свій смак. Рецепт був опублікований на кулінарному сайті Cucchiaio.

Літній салат із курячою грудкою

Інгредієнти:

одна куряча грудка;

1 качан салату;

100 г уже відвареного нуту;

2 огірки;

100 г помідорів чері;

1 червона цибулина;

60 г зелених оливок;

1 чайна ложка насіння кмину;

1 чайна ложка копченої паприки;

сік 1 лимона;

оливкова олія, сіль, перець.

Щоб приготувати смачний салат із курячою грудкою, почніть із того, що добре поперчіть і посоліть грудку. Опісля обсмажте її на гриль-сковороді, або на звичайній сковороді. Або просто запечіть у духовці, або на сковороді під кришкою. Після приготування дайте їй постояти хвилин п'ять і наріжте тонкими скибочками.

У невеликій мисці змішайте нут з олією, сіллю, кмином і копченою паприкою.

Наріжте цибулю дуже тонкими кільцями. Огірки очистить і наріжте кружечками. Помідори чері розріжте навпіл.

В іншу велику миску зберіть ретельно вимите та висушене листя салату, оливки, нут, огірки, помідори чері та червону цибулю. Заправте олією, сіллю, перцем, лимонним соком і перемішайте.

Перекладіть салат на сервірувальні тарілки та подавайте.

Також ви можете приготувати на десерт дуже смачний літній пиріг з абрикосами.