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Найм'якіший і найніжніший: покроковий рецепт пирога з абрикосами

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Фото: Скриншот | Пиріг з абрикосами

Це дуже смачний сезонний пиріг, який дуже просто приготувати.

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Абрикосовий пиріг — це м'який і ароматний сезонний десерт, який дуже просто готувати. Особливо зараз, коли сезон найсмачніших і найароматніших абрикосів. А ще він виходить дуже яскравим і красивим. Як його приготувати, розповіли на сайті Cucchiaio.

Абрикосовий пиріг

Інгредієнти:

  • 75 г цукрового піску;
  • 75 г тростинного цукру;
  • 70 г мигдалевого борошна;
  • 330 г борошна;
  • 160 г м'якого вершкового масла;
  • 16 г розпушувача;
  • 4 яйця;
  • терта цедра 1 лимона;
  • 6 абрикосів;
  • 1 щіпка солі.

Щоб приготувати абрикосовий пиріг, збийте масло з цукровою пудрою і коричневим цукром міксером, поки суміш не стане легкою і повітряною. Потім додайте яйця і натерту цедру лимона.

Коли у вас вийде однорідна суміш, додайте мигдалеве борошно і борошно, просіяне з розпушувачем. Перемішайте і наприкінці додайте сіль. Вилийте отриману суміш у змащену маслом і застелену пергаментним папером квадратну форму розміром 23 см.

Розрівняйте тісто і викладіть зверху розрізані навпіл абрикоси без кісточок зрізом догори. Посипте цукром зверху.

Випікайте пиріг у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою, вона має виходити чистою. Дістаньте пиріг із духовки і дайте йому повністю охолонути, перш ніж виймати його з форми і подавати до чаю.

Також можна приготувати на зиму з абрикосів дуже смачний компот із м'ятою.