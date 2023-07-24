Запасы на зиму: как приготовить вкуснейшее варенье из айвы

Это восхитительное варенье, которое точно вас порадует, когда похолодает и захочется чего-то летнего.

Желе из айвы — вкуснейшее варенье. Его можно есть с тостами и крекерами, можно использоваться, как начинку для пирогов, или дополнять им сырную тарелку. Особенно хорошо это варенье подходит к сыру с голубой плесенью, или другим выдержанным сырам. Как его приготовить, рассказали на сайте Cucchiaio.

Айва — это очень интересный и, к сожалению, несколько забытый плод. У него плотная, почти твердая мякоть, интенсивный яркий аромат и толстая кожура. Но его не едят сырым из-за чрезмерно кислого вкуса. Однако на кухне айвовые яблоки широко используются для приготовления джемов, десертов и соусов.

Варенье из айвы

Ингредиенты:

На 4 банки по 250 г.

1 кг айвы;

1500 г воды;

950 г сахарного песка;

1 лимон.

Начинайте приготовление айвового варенья с мытья плодов. Затем нарежьте айву дольками, не очищая ее. Положите дольки в кастрюлю с водой и процеженным лимонным соком, поставьте на огонь и доведите до кипения. Готовьте, пока айва не станет очень нежной, в этом вы можете убедиться, проткнув ее зубцами вилки. Это займет около 25-30 минут.

Достаньте ломтики, они уже готовы, так что можете залить их сиропом и закрыть в стерилизованных банках. Это будет варенье. А из сиропа вам нужно приготовить вкусное желе. Профильтруйте сироп через мелкое сито, чтобы удалить любые примеси или остатки фруктов. Взвесьте полученную жидкость: в нашем случае это было 950 грамм. Поместите сироп в кастрюлю и добавьте такой же вес сахарного песка. Поставьте на огонь и продолжайте варить, пока сироп не начнет покрывать ложку плотной пленкой. Это займет примерно 40-45 минут.

Желе будет готово, когда оно изменит цвет и станет приятного красного цвета. Проверить правильность консистенции можно, налив каплю желе на блюдце: если его наклонить, капля медленно скатывается, значит, желе готово.

Осторожно разлейте желе в предварительно стерилизованные стеклянные банки.

На этом этапе желе из айвы все еще будет казаться жидким, но по мере остывания оно загустеет. Когда он достигнет комнатной температуры, герметично закройте его и храните в сухом прохладном месте без света.

Также вы можете приготовить вкусное варенье из яблок. По консистенции – это скорее джем. Так что он идеально подходит для тостов.