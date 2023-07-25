Вкусные сырные шарики с кабачками: простой пошаговый рецепт

Если вы уже не знаете, что приготовить из кабачков – этот рецепт для вас.

Сейчас сезон кабачков и цуккини, и из них можно приготовить все что угодно. И если оладьи и рагу вам уже надоели, то попробуйте приготовить вкусные сырные шарики с кабачками.

В них много сыра и много кабачков, а ароматные травы придают им особую пикантность. Как их приготовить, рассказали на сайте Giallo Zafferano.

Сырные шарики с кабачками

Ингредиенты:

цуккини, или кабачки — 800 г;

твердый сыр — 100 г;

рикотта — 80 г;

панировочные сухари — 30 г;

одно яйцо;

тимьян, соль, черный перец, мука.

Чтобы приготовить сырные шарики из кабачков, начните с того, что тщательно вымойте кабачки и отрежьте кончики. Натрите их на средней терке, поместите в дуршлаг, расположенный над миской, и слегка посолите. А сверху поместите тарелку с грузом. Накрытые таким образом кабачки оставьте хотя бы на час. Там они потеряют больше жидкости.

Затем переверните очищенные кабачки на чистое кухонное полотенце. Оберните его вокруг натертых кабачков и отожмите остатки жидкости. Поместите их в миску и добавьте измельченную рикотту.

Также добавьте натертый твердый сыр. Лучше всего взять пармезан, он придаст пикантность. Добавьте тимьян, яйцо и панировочные сухари. Тщательно перемешайте, чтобы смешать все ингредиенты вместе.

Приправьте солью и перцем. Снова замесите тесто руками, пока оно не станет достаточно однородным, чтобы сформировать шар.

Теперь приступайте к формированию шариков, взяв по 20 г теста на каждый и придав им классическую круглую и слегка приплюснутую форму.

Обвалять шарики в манке и выложите их на противень: у вас должно получиться около 22 шарика. Налейте растительное масло в сковороду и разогрейте до 180 градусов, затем жарьте по несколько шариков за раз.

Обжарьте шарики до золотистого цвета, выложите на салфетку и посолите, если надо.

Ваши сырные шарики с кабачками готовы. Если вы хотите приготовить их впрок, то можете хранить сырые и уже посыпанные мукой фрикадельки в холодильнике в течение 12 часов. Кроме того, их можно заморозить в сыром виде примерно на 1 месяц.

Вместо тимьяна вы можете добавить: мяту для нотки свежести, петрушку для пикантности, базилик для средиземноморского колорита… выбор за вами! Также можно добавить мелко нарезанную ветчину.

Также из кабачков вы можете приготовить самое простое блюдо – просто запечь их в духовке.