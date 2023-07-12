Ужин из сезонных продуктов: рецепт вкусных запеченных кабачков

Это невероятно простой рецепт очень вкусного блюда.

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Сейчас сезон кабачков, а это значит, что рецепты их приготовления заканчиваются даже у самых опытных кулинаров. Этому блюду, которое предлагают приготовить на сайте Cucchiaio, особый вкус придают хрустящие панировочные сухари, приятная острая приправа и оригинальная нарезка веером, которая позволяет овощам максимально пропечься в духовке.

Кабачки, приготовленные по этому рецепту могут быть идеальным гарниром, или же самостоятельным блюдом. И главное, солите их уже тогда, когда будете доставать из духовки, тогда они останутся максимально сочными.

Легкий рецепт запеченных кабачков

Ингредиенты:

4 кабачка;

черствый хлеб, или панировочные сухари;

1 столовая ложка сушеного орегано

1 чайная ложка сладкой паприки

1/2 чайной ложки сушеного чеснока (по желанию)

оливковое масло, соль.

Помойте кабачки и отрежьте хвостики. Разрежьте их пополам, а затем каждую половинку еще раз разрежьте вдоль на две части: из каждого кабачка получится 4 кусочка. После нарежьте каждый кусок на полоски, но не доходя до конца, полоски должны оставаться соединенными. Таким образом, вы можете открыть их как веер.

Смешайте в мисочке масло, паприку, сушеный чесночный порошок и орегано.

Раскрошите черствый хлеб, или возьмите панировочные сухари. Выложите кабачки на противень, застеленный пергаментной бумагой, положив их плоской стороной и слегка раскрыв веером. Сверху равномерно распределите панировочные сухари.

Затем смажьте кабачки маслом с приправами. Поставьте их в духовку, разогретую до 190 градусов и готовьте 15-20 минут, пока кабачки не станут мягкими, а хлебные крошки — золотисто-коричневым.

Напоминаем, солите кабачки только после приготовления. Подавайте по своему вкусу: горячими, теплыми или комнатной температуры.

Также из кабачков вы можете приготовить вкуснейшую запеканку.