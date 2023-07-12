Ужин из сезонных продуктов: рецепт вкусных запеченных кабачков
Это невероятно простой рецепт очень вкусного блюда.
Сейчас сезон кабачков, а это значит, что рецепты их приготовления заканчиваются даже у самых опытных кулинаров. Этому блюду, которое предлагают приготовить на сайте Cucchiaio, особый вкус придают хрустящие панировочные сухари, приятная острая приправа и оригинальная нарезка веером, которая позволяет овощам максимально пропечься в духовке.
Кабачки, приготовленные по этому рецепту могут быть идеальным гарниром, или же самостоятельным блюдом. И главное, солите их уже тогда, когда будете доставать из духовки, тогда они останутся максимально сочными.
Легкий рецепт запеченных кабачков
Ингредиенты:
- 4 кабачка;
- черствый хлеб, или панировочные сухари;
- 1 столовая ложка сушеного орегано
- 1 чайная ложка сладкой паприки
- 1/2 чайной ложки сушеного чеснока (по желанию)
- оливковое масло, соль.
Помойте кабачки и отрежьте хвостики. Разрежьте их пополам, а затем каждую половинку еще раз разрежьте вдоль на две части: из каждого кабачка получится 4 кусочка. После нарежьте каждый кусок на полоски, но не доходя до конца, полоски должны оставаться соединенными. Таким образом, вы можете открыть их как веер.
Смешайте в мисочке масло, паприку, сушеный чесночный порошок и орегано.
Раскрошите черствый хлеб, или возьмите панировочные сухари. Выложите кабачки на противень, застеленный пергаментной бумагой, положив их плоской стороной и слегка раскрыв веером. Сверху равномерно распределите панировочные сухари.
Затем смажьте кабачки маслом с приправами. Поставьте их в духовку, разогретую до 190 градусов и готовьте 15-20 минут, пока кабачки не станут мягкими, а хлебные крошки — золотисто-коричневым.
Напоминаем, солите кабачки только после приготовления. Подавайте по своему вкусу: горячими, теплыми или комнатной температуры.
Также из кабачков вы можете приготовить вкуснейшую запеканку.