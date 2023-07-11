Бюджетно и очень вкусно. Рецепт простой запеканки из кабачков

Это блюдо невероятно быстро готовится и подойдет для легкого ужина.

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Запеканка из кабачков – это простой способ приготовить этот овощ. Готовится она просто, вкус ей добавляют специи и травы. Также это блюдо, которое в Италии называют Скьячатта, можно приготовить из тыквы, когда придет ее сезон. Рецепт опубликовали на сайте Cucchiaio.

Запеканка из кабачков

Ингредиенты:

250 г кабачков;

1 яйцо;

250 г воды;

250 г муки;

30 г тертого пармезана;

1 столовая ложка сушеного орегано;

30 г оливкового масла;

соль, перец.

Чтобы приготовить запеканку из кабачков, тщательно вымойте их, очистите от кожицы, если хотите, и натрите на терке.

Посолите и оставьте отдыхать на полчаса, чтобы стек лишний сок. Очень хорошо отожмите кабачки, чтобы запеканка получилась более хрустящей.

Разбейте в миску яйцо, слегка взбейте его вилкой, добавив воду, оливковое масло, а потом муку и сыр.

Хорошо взбивайте вилкой или венчиком, пока не получите однородное тесто. Добавьте натертые кабачки и перемешайте, добавив щепотку соли и щепотку перца.

Вылейте смесь в хорошо смазанную маслом форму с антипригарным покрытием размером примерно 27x40 см, равномерно распределите ее, посыпьте сушеным орегано и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку в вентилируемом режиме.

Готовьте около получаса или пока ваша запеканка скьяччата не подрумянится. Подавайте запеканку горячей, нарезав квадратиками.

Также вы можете приготовить из кабачков вкуснейший рулет с сыром и ветчиной.