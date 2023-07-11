Бюджетно і дуже смачно. Рецепт простої запіканки з кабачків

Ця страва неймовірно швидко готується і підійде для легкої вечері.

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Запіканка з кабачків — це простий спосіб приготувати цей овоч. Готується вона просто, смаку їй додають спеції та трави. Також цю страву, яку в Італії називають Скьячатта, можна приготувати з гарбуза, коли прийде його сезон. Рецепт опублікували на сайті Cucchiaio.

Запіканка з кабачків

Інгредієнти:

250 г кабачків;

1 яйце;

250 г води;

250 г борошна;

30 г тертого пармезану;

1 столова ложка сушеного орегано;

30 г оливкової олії;

сіль, перець.

Щоб приготувати запіканку з кабачків, ретельно вимийте їх, очистіть від шкірки, якщо хочете, і натріть на тертці.

Посоліть і залиште відпочивати на півгодини, щоб стік зайвий сік. Дуже добре відіжміть кабачки, щоб запіканка вийшла більш хрусткою.

Розбийте в миску яйце, злегка збийте його виделкою, додавши воду, оливкову олію, а потім борошно і сир.

Добре збивайте виделкою або вінчиком, поки не отримаєте однорідне тісто. Додайте натерті кабачки і перемішайте, додавши дрібку солі та дрібку перцю.

Вилийте суміш у добре змащену олією форму з антипригарним покриттям розміром приблизно 27x40 см, рівномірно розподіліть її, посипте сушеним орегано і відправте в розігріту до 190 градусів духовку у вентильованому режимі.

Готуйте близько півгодини або поки ваша запіканка скьяччата не підрум'яниться. Подавайте запіканку гарячою, нарізавши квадратиками.

Також ви можете приготувати з кабачків дуже смачний рулет із сиром і шинкою.