Простий рецепт смачної літньої закуски: як приготувати рулет із кабачків

Кабачки — це універсальні овочі, з яких можна приготувати що завгодно, зокрема й цей смачний рулет.

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Рулет із кабачків, фарширований свіжим вершковим сиром із зеленню і скибочками шинки, — це дуже простий рецепт. І ця страва чудово підійде як закуска або друга страва.

Його їдять холодним і розігріти плиту вам потрібно буде лише для того, щоб приготувати кабачки на грилі. І врахуйте, що йому потрібно буде постояти в холодильнику щонайменше годину перед подачею. Рецепт опублікували на сайті Cucchiaio.

Рулет із кабачків

Інгредієнти:

3 великих кабачки;

200 г вершкового сиру;

150 г нарізаної скибочками вареної шинки;

свіжий майоран;

свіжий базилік;

40 г подрібнених фісташок;

1 жменю руколи;

сіль, перець.

Щоб приготувати рулет із кабачків, вимийте кабачки, висушіть їх, обріжте кінчики та наріжте ножем або мандоліною вздовж. Скибочки мають бути не товщі 5 мм. Обсмажте їх з обох боків на гарячій гриль-сковороді, потім приправте сіллю і перцем.

У мисці змішайте вершковий сир із подрібненими ароматними травами та невеликою кількістю свіжомеленого перцю. Розкладіть скибочки цукіні на аркуші пергаментного паперу, одну поруч з іншою і тільки наохрест, утворюючи прямокутник.

Викладіть поверх скибочки шинки, зверху розподіліть приправлений вершковий сир і посипте рубаними фісташками.

Додайте руколу і щільно скрутіть кабачки з усіма іншими інгредієнтами в рулет. Загорніть у пергамент і залиште приблизно на 1 годину в холодильнику. Після закінчення цього часу зніміть пергаментний папір, наріжте рулет із кабачків і подавайте до столу.

Також, якщо у вас багато кабачків, то ви можете приготувати дуже смачні фаршировані кабачки з начинкою за італійським рецептом.