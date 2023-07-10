Фаршировані кабачки по-італійськи: простий рецепт вишуканої страви

Родзинка цієї страви — копчений сир, який надає вишуканого смаку.

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Зараз, коли сезон кабачків, навіть у найдосвідченіших кулінарів закінчуються рецепти. І це саме час спробувати щось новеньке. Спробуйте фаршировані кабачки в італійському стилі.

Для цього рецепта найкраще підійдуть круглі кабачки, але якщо таких у вас немає — то беріть звичайні. Просто розріжте їх на дві, або на три частини і вискобліть серединку ложкою, щоб вийшли "стаканчики", які ви і будете фарширувати. В оригінальному рецепті потрібен копчений сир проволоне, але ви можете взяти копчений сулугуні.

Ця страва готується півтори години й ідеально підходить для сімейного обіду. Якщо у вас залишиться трохи начинки, ви можете легко перетворити її на новий рецепт: сформуйте фрикадельки, обваляйте їх у борошні або панірувальних сухарях, обсмажте в невеликій кількості олії та подавайте разом із кабачками, додайте до кабачків, коли вони запікатимуться в духовці. Також можна приправити начинку цибулею, попередньо обсмаживши її в олії разом із м'якоттю кабачка.

Рецепт був опублікований на кулінарному сайті Cucchiaio.

Фаршировані кабачки по-італійськи

Інгредієнти:

6 круглих кабачків (або шість звичайних);

100 г телячого, або яловичого фаршу;

140 г копченого сиру (проволоне, або сулугуні);

1 яйце + 1 жовток;

свіже листя базиліку;

оливкова олія;

300 г томатного пюре

сіль, перець.

Підготуйте кабачки. Круглі чи ні, опустіть їх в окріп і поваріть близько 8 хвилин, щоб вони трохи розм'якшилися, але залишалися твердими. Обсушіть і ножем зріжте верхній капелюшок, дістаньте м'якоть чайною ложкою, намагаючись не пошкодити стінки і дно. М'якоть крупно наріжте і відкиньте на друшляк, щоб з неї стік сік.

Переверніть кабачки догори дном на решітці, щоб видалити зайву рідину. Тим часом підрум'яньте м'якоть на пательні з краплею олії протягом кількох хвилин.

Натріть сир. У мисці змішайте м'ясний фарш, натертий сир, яйце і жовток, остиглу м'якоть кабачка, сіль і перець. Перемішайте суміш гарненько і начиніть кабачки.

Вилийте томатний соус на дно форми для запікання, збризніть олією, посоліть і поперчіть, покладіть кілька листочків базиліку. Покладіть кабачки поруч один з одним, накрийте їх капелюшками і запікайте 40 хвилин.

Дістаньте з духовки, зніміть капелюшки і додайте на кожен кабачок трохи тертого сиру. Потім відправте їх у духовку, увімкнувши гриль, щоб сир підрум'янився. Але цей етап можна і пропустити.

Дістаньте кабачки і дайте їм "відпочити" 15 хвилин, перш ніж подавати на стіл.

Також ви можете приготувати дуже смачну запіканку з макаронів із сиром. Традиційна італійська страва.