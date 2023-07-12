Вечеря із сезонних продуктів: рецепт смачних запечених кабачків

Це неймовірно простий рецепт дуже смачної страви.

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Зараз сезон кабачків, а це означає, що рецепти їхнього приготування закінчуються навіть у найдосвідченіших кулінарів. Цій страві, яку пропонують приготувати на сайті Cucchiaio, особливого смаку надають хрусткі панірувальні сухарі, приємна гостра приправа й оригінальна нарізка віялом, що дає змогу овочам максимально пропектися в духовці.

Кабачки, приготовані за цим рецептом можуть бути ідеальним гарніром, або ж самостійною стравою. І головне, соліть їх уже тоді, коли діставатимете з духовки, тоді вони залишаться максимально соковитими.

Легкий рецепт запечених кабачків

Інгредієнти:

4 кабачки;

черствий хліб, або панірувальні сухарі;

1 столова ложка сушеного орегано

1 чайна ложка солодкої паприки

1/2 чайної ложки сушеного часнику (за бажанням)

оливкова олія, сіль.

Помийте кабачки та відріжте хвостики. Розріжте їх навпіл, а потім кожну половинку ще раз розріжте уздовж на дві частини: з кожного кабачка вийде 4 шматочки. Після наріжте кожен шматок на смужки, але не доходячи до кінця, смужки мають залишатися з'єднаними. Таким чином, ви можете відкрити їх як віяло.

Змішайте в мисочці олію, паприку, сушений часниковий порошок і орегано.

Розкришіть черствий хліб, або візьміть панірувальні сухарі. Викладіть кабачки на деко, застелене пергаментним папером, поклавши їх плоским боком і злегка розкривши віялом. Зверху рівномірно розподіліть панірувальні сухарі.

Потім змастіть кабачки олією з приправами. Поставте їх у духовку, розігріту до 190 градусів і готуйте 15-20 хвилин, поки кабачки не стануть м'якими, а хлібні крихти — золотисто-коричневими.

Нагадуємо, соліть кабачки тільки після приготування. Подавайте на свій смак: гарячими, теплими або кімнатної температури.

Також із кабачків ви можете приготувати дуже смачну запіканку.