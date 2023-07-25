Тают во рту: рецепт нежных блинчиков со сметаной и джемом
Такие блинчики можно подавать со сметаной, вареньем и даже сгущенкой.
Тонкие, мягкие и вкусные блинчики никогда долго не залежатся на столе, поскольку их одинаково любят как дети, так и взрослые. Предлагаем вам приготовить блинчики по рецепту из кулинарного блоге "Рецепты каждый день".
Блинчики со сметаной и джемом
Ингредиенты:
Для теста:
- молоко – 500 мл;
- яйцо – 2 шт;
- кипяток – 150 мл;
- растительное масло – 2 ст. л;
- сахар – 2 ст. л;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- соль – щепотка;
- мука – 220 гр.
Для подачи:
- сметана – 100 гр;
- джем – 100 гр.
В глубокую миску влить молоко, добавить туда яйца, соль, сахар и перемешать, пока соль и сахар не растворятся. Затем туда же аккуратно ввести просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, и хорошо перемешать, чтобы масса была равномерной и без комочков.
Далее в миску влить кипяток, растительное масло и снова все хорошо перемешать. Тесто получится довольно редким.
Жарить блинчики необходимо на раскаленной сухой сковороде до золотистого цвета с двух сторон.
Подавать к столу блинчики необходимо со сметаной и вареньем. При желании можно использовать сгущенку.
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