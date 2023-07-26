Нереальный микс вкусов: рецепт салата с клубникой и куриной печенью

Вкус этого салата удивит даже самых взыскательных гурманов.

Сочетание свежей клубники, мяты и жареной печени у многих может вызвать недоумение, однако на самом деле такой микс вкусов – очень интересный и необычный, что, наверняка, понравится тем, кто любит кулинарные эксперименты. Предлагаем приготовить сезонный салат по рецепту из блога "Кулинарная книга" и удивить своих родных и знакомых изысканным блюдом

Салат с жареной куриной печенью и клубникой

Ингредиенты (на одну порцию):

шпинат или листья салата – 30 гр;

жареная куриная печень – 100 гр;

клубника – 100 гр;

миндаль или кешью – 30 гр;

соль и перец – по вкусу;

оливковое масло;

мята – 15 гр;

мед – 30 гр.

Способ приготовления:

Куриную печень хорошо помыть, убрать лишний жир, обсушить на бумажном полотенце. Обжарить небольшими порциями на оливковом масле. Жарить печень нужно примерно восемь минут, помешивая каждые две минуты.

Обжаренную печень посолить и поперчить.

Далее собираем салат. На блюдо выложить листья, нарезанную клубнику, подсушенные на сухой сковороде и немного измельченные орехи, печень.

Последний штрих салата – это соус. Для него необходимо мяту, мед и масло перетереть блендером. Получившейся массой полить салат.

Количество ингредиентов увеличивается в зависимости от количества порций.

Ранее Фокус писал, как приготовить теплый салат с куриной печенью.