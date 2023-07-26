Нереальный микс вкусов: рецепт салата с клубникой и куриной печенью
Вкус этого салата удивит даже самых взыскательных гурманов.
Сочетание свежей клубники, мяты и жареной печени у многих может вызвать недоумение, однако на самом деле такой микс вкусов – очень интересный и необычный, что, наверняка, понравится тем, кто любит кулинарные эксперименты. Предлагаем приготовить сезонный салат по рецепту из блога "Кулинарная книга" и удивить своих родных и знакомых изысканным блюдом
Салат с жареной куриной печенью и клубникой
Ингредиенты (на одну порцию):
- шпинат или листья салата – 30 гр;
- жареная куриная печень – 100 гр;
- клубника – 100 гр;
- миндаль или кешью – 30 гр;
- соль и перец – по вкусу;
- оливковое масло;
- мята – 15 гр;
- мед – 30 гр.
Способ приготовления:
Куриную печень хорошо помыть, убрать лишний жир, обсушить на бумажном полотенце. Обжарить небольшими порциями на оливковом масле. Жарить печень нужно примерно восемь минут, помешивая каждые две минуты.
Обжаренную печень посолить и поперчить.
Далее собираем салат. На блюдо выложить листья, нарезанную клубнику, подсушенные на сухой сковороде и немного измельченные орехи, печень.
Последний штрих салата – это соус. Для него необходимо мяту, мед и масло перетереть блендером. Получившейся массой полить салат.
Количество ингредиентов увеличивается в зависимости от количества порций.
Ранее Фокус писал, как приготовить теплый салат с куриной печенью.