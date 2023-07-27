Ароматное лакомство на зиму: рецепт варенья из персиков с лавандой

Лето — идеальное время для того, чтобы готовить домашние заготовки на зиму.

Летом на рынке полно фруктов и ягод, а значит самое время готовить варенья и джемы на зиму. Если у вас есть возможность добавить в варенье ароматные травы, результат вас удивит.

Варенье из персиков можно дополнить цветами лаванды и получится очень изысканное и оригинальное лакомство, которое порадует вас зимой. Рецептом поделились на сайте Due amiche in cucina.

Персиковое варенье с ароматом лаванды

Ингредиенты:

1 кг персиков без отходов;

500 г сахара;

1 пакетик пектина;

2 столовые ложки свежих цветков лаванды.

Накануне насыпьте сахар в герметичную банку, добавьте лаванду и плотно закройте.

Очистите персики и удалите косточки, нарежьте плоды кубиками и положите в кастрюлю.

Выньте цветы лаванды из сахара и добавьте пектин, положите в кастрюлю с персиками и хорошо перемешайте.

Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения, варите на сильном огне 3 минуты, снимите с огня и перемешайте, чтобы снять пену.

Разлейте варенье по стерилизованным банкам, заполните их наполовину, добавьте несколько свежих цветков лаванды и до краев заполните вареньем.

Банки герметично закройте и переверните вверх дном, оставив так на 5 минут.

Снова переверните банки, дайте им полностью остыть, промаркируйте и храните в темном и сухом месте.

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