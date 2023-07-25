Идеально на зиму: простой рецепт варенья из груш и имбиря

Это вкусное варенье порадует вас, когда лето закончится.

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Варенье из груши и имбиря — рецепт с аппетитным сочетанием, в котором сезонные фрукты усиливаются пряным вкусом специи. Попробуйте его в качестве дополнения к сырам или в качестве начинки для блинов.

Это варенье готовится за короткое время, он не требует особых технических навыков: достаточно правильно соблюдать этапы приготовления и позаботиться о стерилизации баночек, которые будут использоваться для консервирования. Рецепт вкусного варенья из груш был опубликован на сайте Cucchiaio.

Варенье из груш и имбиря

Ингредиенты:

2 кг спелых груш;

450 г сахарного песка;

сок одного лимона;

корень имбиря.

Можно сварить варенье просто из груш, а если добавить туда немного имбиря, то вкус получится особенно пикантным. Груши для этого варенья можно брать любые. Главное, чтобы они не были слишком мягкими.

Тщательно промойте и высушите груши. Нарежьте их кубиками, оставив кожуру. Положите их в большую кастрюлю с высокими краями и добавьте сахар и лимонный сок. Оставьте на несколько минут, пока сахар не растворится.

В этот момент добавьте три столовые ложки тертого имбиря и перемешайте, пока груши не разварятся. Взбейте варенье погружным блендером, пока оно тихонько готовится на небольшом огне. Доведите до кипения и оставьте кипеть на 10 минут.

Готовое грушево-имбирное варенье разлейте по предварительно стерилизованным банкам, не заполняя их полностью, и создайте вакуум, оставив банки вверх дном на 15 минут.

Также вы можете приготовить вкуснейшее варенье из яблок. Его тоже можно использоваться для начинки пирожков и добавлять его к блинчикам и оладьям.