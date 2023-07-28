Заготовки на зиму: рецепт консервированного овощного ассорти

Ассорти из морковки, лука и прочих сезонных овощей точно порадует вас, когда лето закончится.

Кисло-сладкие овощи — это вкусная консервация на зиму, которую можно приготовить из свежих сезонных овощей.

В этом рецепте в одну баночку помещают морковку, кабачки, стручковую фасоль, перец и лук. Но можно добавить и другие овощи по вкусу: например соцветия цветной капусты, чеснок и маленькие огурчики. Рецептом поделились на сайте Due amiche in cucina

Маринованные кисло-сладкие овощи

Ингредиенты:

250 г зеленой фасоли;

250 г моркови;

по 200 г желтого и красного перца;

250 г лука;

200 г кабачков;

250 мл белого винного уксуса;

130 г сахара;

35 г соли;

125 мл оливкового масла;

душистый перец.

Сначала подготовьте овощи. У стручковой фасоли удалите кончики и промойте ее. Морковь очистите, вымойте и нарежьте кружочками толщиной около 1 см.

Перцы помойте и нарежьте полосками, а затем квадратиками. Кабачки вымойте, срежьте кончики и нарежьте ломтиками толщиной около одного сантиметра.

Лук очистите. Лучше использовать небольшие луковки, чтобы они красивей смотрелись в баночке и на тарелке.

В кастрюлю влейте уксус, масло, соль и сахар, как только закипит, опустить в маринад стручковую фасоль и варите 5 минут. Достаньте и положите морковь, снова кипятите пять минут и также поступите с луком.

Перцу хватит двух минут, а кабачкам – трех. Затем снимите кастрюлю с огня.

Подготовьте 3 герметичные банки среднего размера, которые вы предварительно простерилизовали.

Разлейте горячие овощи по банкам вместе с маринадом. Добавьте несколько горошин душистого перца. Герметично закройте, переверните банки вверх дном, чтобы образовался вакуум, и дайте остыть.

Банки переверните, остудите и храните в темном и сухом месте. Также из кабачков вы можете приготовить вкуснейшую икру.