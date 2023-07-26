Самое простое блюдо из бюджетных продуктов: рецепт икры из кабачков

Кабачковую икру конечно можно купить в магазине, но лучше ее приготовить самостоятельно.

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Наверняка у всех есть семейный рецепт кабачковой икры. Это простое и недорогое блюдо из сезонных продуктов.

Рецептом поделилась украинский кулинарный блогер, которая пишет под ником _tanyushina_.

Она отмечает, что очень важно выпарить всю жидкость из икры и не добавлять в процессе никакой воды. Можно использовать и свежие помидоры, но с томатной пастой получается вкуснее. Это базовый рецепт, но вы всегда можете дополнить его по своему вкусу. Можно добавить чеснок, сладкий перец, или зелень по вашему вкусу.

Кабачковая икра

Ингредиенты:

1 луковица;

1 морковка;

3 сладких перца;

3 небольших кабачка;

2 ст. л. томатной пасты;

соль, перец;

острый перец, чеснок, зелень – если хотите.

Лучше все овощи подготовить заранее. Порежьте мелкими кубиками лук, сладкий перец и кабачки. Морковь можно натереть на крупной терке, а можно тоже порезать кубиками.

Обжаривайте овощи на сковороде на растительном масле поочередно до мягкости: лук, морковь, перец. Кабачки лучше добавлять в несколько этапов, потому что они пускают много жидкости.

Когда все овощи обжарены, посолите, заправьте острым перцем, если используете. Добавьте томатную пасту. Перемешайте и накройте крышкой.

Тушите на среднем огне, пока в икре совсем не останется влаги. Перемешивайте периодически, чтобы икра не подгорела.

Чеснок и зелень лучше добавлять в конце. Это блюдо вкусней всего холодным и с поджаренным хлебом. Но вообще оно вкусно в любом виде.

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