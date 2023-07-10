Почти икра, но гораздо вкуснее: рецепт песто из баклажанов

Песто из баклажанов, это нежная и вкусная намазка, которая подойдет для бутербродов, или даже как соус к макаронам.

Related video

Песто из баклажанов — это простой и быстрый рецепт. У вас получится сливочный и нежный соус. Его можно намазать на брускетту, подать к свежим овощам, или добавить в тарелку с макаронами. Словом, это отличная идея для обеда или ужина. Рецепт был опубликован на итальянском сайте рецептов Cucchiaio.

Песто из баклажанов

Ингредиенты:

1 баклажан (около 350-400 г);

40 г тертого грана падано;

40 г очищенного и поджаренного миндаля;

1/2 зубчика чеснока (по желанию);

1 пучок свежего базилика;

оливковое масло;

соль, перец.

Песто из баклажанов — очень вкусный и простой в приготовлении соус. В него можно добавить вяленые помидоры, можно заменить миндаль таким же количеством грецких орехов или кешью. Чем-то это песто напоминает баба-гануш, еще одно вкусное блюдо из баклажанов, но из восточной кухни.

Баклажан помойте, обсушите и проткните вилкой. Поместите его на противень, застеленный пергаментной бумагой, и готовьте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 40-45 минут или пока он не станет мягким. Выньте из духовки и оставьте остывать.

Удалите плодоножку, семена и кожицу и отожмите оставшуюся мякоть. Переложите ее в миску вместе с тертым Грана Падано, базиликом, чесноком, солью, перцем и жареным миндалем. Все смешайте и измельчите погружным блендером, медленно добавляя масло, пока не получится крем нужной консистенции.

Подавайте соус песто из баклажанов с брускеттой или используйте его для приправы к макаронам.

Также вы можете приготовить из баклажанов вкусные рулетики. Это грузинское блюдо с приправами и грецкими орехами.