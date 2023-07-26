Найпростіша страва з бюджетних продуктів: рецепт ікри з кабачків
Кабачкову ікру звісно можна купити в магазині, але краще її приготувати самостійно.
Напевно у всіх є сімейний рецепт кабачкової ікри. Це проста і недорога страва із сезонних продуктів.
Рецептом поділилася українська кулінарна блогерка, яка пише під ніком _tanyushina_.
Вона зазначає, що дуже важливо випарувати всю рідину з ікри і не додавати в процесі жодної води. Можна використовувати і свіжі помідори, але з томатною пастою виходить смачніше. Це базовий рецепт, але ви завжди можете доповнити його на свій смак. Можна додати часник, солодкий перець, або зелень на ваш смак.
Кабачкова ікра
Інгредієнти:
- 1 цибулина;
- 1 морквина;
- 3 солодких перці;
- 3 невеликих кабачки;
- 2 ст. л. томатної пасти;
- сіль, перець;
- гострий перець, часник, зелень — якщо хочете.
Краще всі овочі підготувати заздалегідь. Поріжте дрібними кубиками цибулю, солодкий перець і кабачки. Моркву можна натерти на великій тертці, а можна теж порізати кубиками.
Обсмажуйте овочі на сковорідці на олії по черзі до м'якості: цибуля, морква, перець. Кабачки краще додавати в кілька етапів, бо вони пускають багато рідини.
Коли всі овочі обсмажені, посоліть, заправте гострим перцем, якщо використовуєте. Додайте томатну пасту. Перемішайте і накрийте кришкою.
Тушкуйте на середньому вогні, поки в ікрі зовсім не залишиться вологи. Перемішуйте періодично, щоб ікра не підгоріла.
Часник і зелень краще додавати наприкінці. Ця страва найсмачніше смакує холодною та з підсмаженим хлібом. Але взагалі вона смачна в будь-якому вигляді.
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