Божественно вкусный десерт: рецепт персикового тирамису

Тирамису является фирменный итальянским десертом и его можно приготовить со свежими фруктами.

Тирамису — один из самых любимых и популярных в мире десертов. Обычно длинные печенья савоярди, основу этого десерта, пропитывают крепким кофе, но можно сделать его и без характерного горьковатого привкуса – со свежими сочными персиками.

Рецепт был опубликован на сайте La cucina italiana.

Персиковый тирамису

Ингредиенты:

3 яйца;

80 г сахара;

500 г маскарпоне;

300 г персиков;

20 печений савоярди

молоко.

Сначала нарежьте персики кубиками, оставив два для украшения. Затем отделите желтки от белков. И взбейте белки миксером.

Желтки взбейте в миске вместе с сахаром, пока не получите беловатую и пенистую смесь, в которую добавьте маскарпоне.

Продолжайте перемешивать электрическим венчиком. Теперь добавьте ранее взбитые яичные белки, перемешивая массу снизу вверх. В этот момент добавьте персики, нарезанные небольшими кусочками и снова аккуратно перемешайте.

В отдельную миску налейте немного молока, в котором вы будете замачивать савоярди. Выложите их в удобную квадратную форму, влейте крем и разровняйте. Повторяйте слои, пока форма не будет заполнена.

Украсьте поверхность дольками персика. Поставьте персиковый тирамису в холодильник для застывания минимум на 3 часа. Также можно приготовить тирамису с любыми фруктами, или ягодами, которые вам нравятся.

Если у вас остался персиковый тирамису, храните его в плотно закрытом герметичном контейнере в холодильнике не более двух дней.

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