Самый сытный перекус: рецепт сырной сосиски в тесте
Тесто, приготовленное для сосисок по этому рецепту, получается мягким и не черствеет.
Сосиски в тесте – один из самых популярных перекусов, поскольку хорошо утоляет голод. Их можно купить в любом ларьке, причем как в дрожжевом, так и слоеном тесте, а можно приготовить и дома. Как сделать сырные сосиски в тесте, рассказала кулинарный блогер Кристина. Этот рецепт довольно прост и под силу даже новичкам в кулинарии.
Сырные сосиски в тесте
Ингредиенты:
- сырные сосиски – 1 упаковка;
- мука – 240 гр;
- теплая вода – 200 мл;
- сахар – 1 ч. л;
- соль – 0,5 ч. л;
- дрожжи сухие – 1 упаковка (8-10 гр.);
- растительное масло для теста – 2 ст. л + для жарки.
Способ приготовления:
Сначала необходимо приготовить опару. Для этого в глубокую миску налить 200 мл. теплой воды, добавить дрожжи, сахар, перемешать все хорошо и оставить на 10 минут.
Когда опара подойдет, к ней добавить просеянную муку с солью, перемешать ложкой, влить растительное масло и замесить тесто. Чтобы оно вышло удачным, необходимо вымешивать его минимум 10 минут, после чего накрыть пищевой пленкой и дать постоять 35-40 минут.
Поднявшееся тесто взвесить и поделить на количество сосисок. На одну сосиску нужно около 60 граммов теста.
Сделать из теста небольшие шарики, раскатать каждый в длинную колбаску, завернуть в нее сосиску.
В сковороду влить растительное масло, приблизительно до половины высоты сосиски в тесте, разогреть его и пожарить сосиски с обеих сторон до золотистости. Это займет примерно три минуты.
Ранее Фокус писал, каким еще способом можно приготовить сосиску в тесте.