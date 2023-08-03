Сезонное меню: рецепт кабачков с сыром в духовке за 20 минут (видео)

При подаче кабачки можно посыпать рубленной зеленью.

Пока кабачки, выращенные на даче, не отошли, рекомендуем попробовать еще один интересный рецепт их приготовления от кулинарного блогера Кристины Азизян. Запеченные в духовке с томатами и сыром, они разнообразят меню. Такие кабачки получаются сытными, мягкими и очень вкусными, а для того, чтобы их приготовить, не нужно обладать навыками шеф-повара.

Кабачки, запеченные в духовке

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт;

помидоры – 2 шт;

сыр – 50-80 гр.

Для смазывания кабачков:

соль;

паприка;

перец чили мелко порезанный – 0,5 стручка;

чеснок – 2 зубчика;

оливковое или растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Кабачки помыть порезать кружочками, толщиной примерно 0,5-1 см, смазать смесью масла с приправами и отправить на противне в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут.

Затем готовые кабачки достать из духовки, на каждый кружочек выложить помидоры, порезанные мелкими кубиками, и тертый на терке сыр. Отправить все в духовку снова минут на 5-6, пока сыр не расплавится.

При подаче на стол кабачки можно посыпать мелко рубленной зеленью по желанию.

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