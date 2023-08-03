Тонкий и хрустящий: как приготовить шницель по-милански

Шницель, или котлета по-милански, это популярное и очень вкусное мясное блюдо.

Котлета по-милански – одно из самых любимых и распространенных региональных блюд далеко за пределами Ломбардии.

Это блюдо готовится из телятины и обязательно вместе с косточкой. Нарезка – первое правило, второе – жарить на топленом масле, потому что оно имеет более высокую температуру дымления, поэтому шницель можно обжаривать при высокой температуре для получения более хрустящей корочки. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Шницель по-милански

Ингредиенты:

4 котлеты из телячьей вырезки (толщиной около 3 см);

450 г топленого масла;

2 яйца;

200 г панировочных сухарей;

соль.

Котлеты по-милански готовятся из телятины в коренной части вместе с костью .

Чтобы приготовить венский шницель, начните с того, что срежьте с мяса видимый внешний жир и соединительную ткань. Сделайте надрезы в 2-3 точках по краю, чтобы ломтики не свернулись во время приготовления. Слегка отбейте мясо. В отдельной миске взбейте яйца вилкой и окуните в нее ломтики мяса, придерживая их за косточку.

Затем обваляйте их в панировочных сухарях, чтобы они хорошо покрыли весь кусочек мяса. Слегка прижмите плоской стороной ножа сухари к мясу, чтобы они хорошо прилипли и не было пузырьков воздуха.

Обжарьте шницель на горячем топленом масле. Обжаривайте мясо на сильном огне примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. Они будут готовы, когда станут золотисто-коричневыми. Затем поместите их на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. И посыпьте солью. Лучше брать крупную соль. Можно с травами.

Шницель по-милански подавайте с печеным картофелем, или свежим салатом.

Также вы можете приготовить на гарнир вкусные бургеры из кабачков.