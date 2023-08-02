Бюджетное блюдо. Рецепт бургеров из кабачка

Это может быть как самостоятельным блюдом, так и дополнением к мясу.

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Кабачковые бургеры — классическая зеленая альтернатива мясным гамбургерам. Они готовятся легко и быстро, а также помогут справиться с кабачками, у который сейчас сезон.

Котлеты из цуккини, или каабчков — это полезный рецепт. Их легко и быстро приготовить, они идеально подходят в качестве вкусного зеленого второго блюда для ежедневного семейного обеда.

Их можно подавать со свежим салатом, или дополнить ими мясные блюда. Можно придать им аромат, добавив к ингредиентам щепотку порошка карри или молотого кориандра или несколько нарезанных оливок. Если, с другой стороны, вы предпочитаете готовить веганские бургеры , замените сыр питательными дрожжевыми хлопьями.

Словом, это отличный базовый рецепт, который пригодится летом. Поделились им на кулинарном сайте Cucchiaio.

Бургеры из кабачков

Ингредиенты:

500 г кабачков

200 г картофеля

50 г панировочных сухарей

50 г тертого сыра пармезан

нарезанной петрушки

оливковое масло, соль, перец.

Помойте и почистите кабачки, натрите их на терке с крупными отверстиями. Отожмите лишнюю жидкость.

Затем обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла.

Приправьте солью и перцем и готовьте около десяти минут. Картофель хорошо промойте и отварите в кожуре в слегка подсоленной воде. Когда он приготовится и станет мягким, слейте воду и дайте остыть, затем очистите и превратите в пюре.

Соберите картофельное пюре в миску вместе с натертыми и приготовленными кабачками. Добавьте тертый пармезан, панировочные сухари, петрушку, соль и перец.

Перемешайте ингредиенты ложкой или руками и при необходимости отрегулируйте консистенцию небольшим количеством панировочных сухарей. Вы должны будете получить мягкую, но пластичную смесь. Затем руками или с помощью формочки для печенья сформируйте бургеры. Из этого количества их должно получиться четыре.

Готовьте бургеры из кабачка на очень горячей сковороде с антипригарным покрытием с небольшим количеством масла. Когда у основания образуется хрустящая корочка, аккуратно снимите их лопаточкой и переверните, чтобы они также подрумянились с другой стороны.

Когда они будут готовы, дайте бургерам из цуккини отдохнуть пару минут, а затем подавайте их с салатом или вашим любимым гарниром.

Также из кабачков вы можете приготовить вкуснейшее овощное рагу, или икру.