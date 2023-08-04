Вкуснейшее блюдо на ужин: рецепт курицы по-деревенски с овощами

Это простое и сытное блюдо, которое очень просто готовится.

Курица по-деревенски – это простое и вкусное второе блюдо на основе курицы, картофеля, гороха и томатов, которое готовится в одной кастрюле, или глубокой сковороде. Его можно приготовить заранее и разогреть, когда потребуется.

При желании вместо гороха можно использовать другие бобовые, например, бобы или стручковую фасоль. Можно также использовать любые сезонные овощи, которые вам нравятся. Главное не исключать из этого уравнения курицу и томаты – они тут важны. Рецептом поделились на кулинарном сайте Cucchiaio.

Курица по-деревенски

Ингредиенты:

1 кг кусочков курицы;

1 сельдерей;

1 морковь;

1 луковица;

2 средние картофелины;

200 г свежего или замороженного горошка;

300 мл томатного пюре;

оливковое масло;

1 кусочек сливочного масла;

свежий базилик;

соль, перец.

Мелко нарежьте сельдерей, морковь и лук и обжарьте их в большой кастрюле вместе с оливковым и сливочным маслом. Когда они станут прозрачными, добавьте курицу.

Дайте курице ароматизироваться в течение нескольких минут, затем добавьте томатное пюре и перемешайте. Доведите до кипения, накройте крышкой и тушите на среднем огне около 30 минут. По истечении этого времени добавьте очищенный и нарезанный кубиками картофель, горох и измельченный вручную базилик.

Приправьте солью и перцем и тушите еще 20-30 минут. Курица по-деревенски готова.

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