Самый вкусный пирог: рецепт грушевого тарта

Для этого пирога тесто можно приготовить самому, но лучше купить в магазине – это сэкономит время.⠀

Если вы любите груши, слоеное тесто и пироги – то этот рецпет для вас. Конечно, тесто можно приготовить и самостоятельно, но это займет много времени. Так что лучше купить его в магазине.

Слоеное тесто можно использовать как для соленой выпечки, так и для сладкой. В рецепте, которым поделилась известный шеф-повар и кулинарный блогер Валентина Саенко, его удачно дополняют груши. Груши лучше выбирать твердые и не слишком сочные. Иначе тесто промокнет, пока вы печете пирог.

Тарт с грушами

Ингредиенты:

тесто слоеное — 250 г;

груша — 3 шт;

сахар — 100 г;

вода — 100 мл;

масло сливочное — 20 г;

имбирь сухой — пару щепоток;

тимьян 2-3 веточки;

один желток 1 (не обязательно);

молоко 1 ст. л. (не обязательно).

Грушу очистите от кожицы и вырежьте серединки. Нарежьте каждую на шесть частей. В сковородку с толстым дном насыпьте сахар и залейте водой.

Подождите, пока вода выпарится и начнет образовываться карамель. В этот момент не мешайте смесь. Как только сироп станет менять цвет – выкладывайте ломтики груши. Сверху посыпьте тимьяном и сушеным имбирем.

Тушим буквально несколько минут на среднем огне, переверните и снова томите в карамели. Пока наша груша готовится – раскатайте слоеное тесто по размеру формы. Переложите грушу в форму, полейте сиропом, оставшимся в сковороде. При желании можно посыпать орехами, например лепестками миндаля. Накройте тестом, подоткнув его под грушевую начинку, как под одеяло.

Смажьте желтком с ложкой молока и запекайте при 200 градусах около 20 минут. Тесто должно зарумяниться. После доставайте, подождите минут 10, положите сверху тарелку и переверните тарт.

Этот пирог вкусно есть теплым, при желании можно добавить мороженого и взбитых сливок.

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