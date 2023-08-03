Хрустящие печенья из простых ингредиентов: как приготовить вкуснейшие кростоли

Кростоли обычно подают на карнавале в Венеции, посыпав сахарной пудрой.

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Посыпанные сахаром, рассыпчатые и полные пузырьков, кростоли — это восхитительные карнавальные сладости, которые готовят и едят в Венеции и на северо-востоке Италии. Это очень простой рецепт, основанный на простых ингредиентах.

Кростоли — традиционные жареные хрустящие печенья, которые готовятся из самых доступных продуктов. Готовят их к карнавалам во всех регионах Италии, вероятно, еще с римских времен, когда их готовили к празднику Сатурналий, пишут на кулинарном сайте Cucchiaio.

Печенья кростоли

Ингредиенты:

500 г муки;

40 г сахарного песка;

80 г мягкого сливочного масла;

2 яйца;

1 маленький стакан водки (в оригинале граппа) – необязательно;

Соль;

молоко (при необходимости);

сахарная пудра;

арахисовое масло (или любое растительное) для жарки.

Готовить кростоли очень просто. Смешайте муку с сахаром и мягким маслом. Добавьте яйца, граппу и щепотку соли в миску. Все перемешайте руками или планетарным миксером, при необходимости добавляя немного молока комнатной температуры, чтобы отрегулировать консистенцию теста, которое должно быть гладким, мягким и эластичным. Сформируйте шар, заверните его в пищевую пленку и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.

По истечении этого времени возьмите часть теста, стараясь оставить оставшуюся часть завернутой в пищевую пленку, чтобы предотвратить ее высыхание, и раскатайте потоньше.

В идеале тесто для кростоли пропускают через тестораскатывающую машинку несколько раз. Нарежьте тесто на прямоугольники, а затем сделайте один или два диагональных надреза в центре каждого, не доходя до краев. Полученные таким образом заготовки для печенья постепенно выложите на доску, слегка присыпанную мукой. Продолжайте таким же образом, пока не израсходуете все тесто, и обжарьте листы, по несколько штук одновременно, в обильно кипящем арахисовом масле (доведенном до температуры 170 градусов). Равномерно подрумяньте кростоли, часто переворачивая их двумя вилками, затем выньте их шумовкой и разложите сушиться на бумажных полотенцах.

Горячие кростоли посыпьте сахарной пудрой и подавайте.

Также вы можете приготовить вкусный тыквенный джем к таким печеньям.