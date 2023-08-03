Хрустке печиво з простих інгредієнтів: як приготувати смачні кростолі
Кростолі зазвичай подають на карнавалі у Венеції, посипавши цукровою пудрою.
Посипані цукром, розсипчасті та сповнені бульбашок, кростолі — це чудові карнавальні солодощі, які готують і їдять у Венеції та на північному сході Італії. Це дуже простий рецепт, заснований на простих інгредієнтах.
Кростолі — традиційне смажене хрустке печиво, яке готується з найдоступніших продуктів. Готують їх до карнавалів у всіх регіонах Італії, ймовірно, ще з римських часів, коли їх готували до свята Сатурналій, пишуть на кулінарному сайті Cucchiaio.
Печиво кростолі
Інгредієнти:
- 500 г борошна;
- 40 г цукрового піску;
- 80 г м'якого вершкового масла;
- 2 яйця;
- 1 маленька склянка горілки (в оригіналі граппа) — необов'язково;
- Сіль;
- молоко (за потреби);
- цукрова пудра;
- арахісова олія (або будь-яка рослинна) для смаження.
Готувати кростолі дуже просто. Змішайте борошно з цукром і м'яким маслом. Додайте яйця, граппу та дрібку солі в миску. Усе перемішайте руками або планетарним міксером, за потреби додаючи трохи молока кімнатної температури, щоб відрегулювати консистенцію тіста, яке повинно бути гладким, м'яким і еластичним. Сформуйте кулю, загорніть її в харчову плівку і залиште за кімнатної температури на 30 хвилин.
Після закінчення цього часу візьміть частину тіста, намагаючись залишити частину, що залишилася, загорнутою в харчову плівку, щоб запобігти її висиханню, і розкачайте тонше.
В ідеалі тісто для кростолі пропускають через тісторозкатувальну машинку кілька разів. Наріжте тісто на прямокутники, а потім зробіть один або два діагональних надрізи в центрі кожного, не доходячи до країв. Отримані таким чином заготовки для печива поступово викладіть на дошку, злегка присипану борошном. Продовжуйте так само, поки не витратите все тісто, і обсмажте листи, по кілька штук одночасно, в арахісовій олії, яка кипить у великій кількості (доведеній до температури 170 градусів). Рівномірно підрум'яньте кростолі, часто перевертаючи їх двома виделками, потім вийміть їх шумівкою і розкладіть сушитися на паперових рушниках.
Гарячі кростолі посипте цукровою пудрою і подавайте.
Також ви можете приготувати смачний гарбузовий джем до такого печива.