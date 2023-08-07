Меню в жару: рецепт легкого и освежающего салата с фетой и мятой

Этот салат чем-то напоминает греческий, но есть определенные различия.

В жару, которая буквально плавит все вокруг, об отменном аппетите речи не идет. Если и хочется чего-то съесть, то это – максимально легкие и свежие блюда, без майонеза и жирных соусов. Пожалуй, одним из самых удачных в летнем меню станет салат с сыром фета и томатами. В отличие от греческого, в нем нет болгарского перца, оливок и огурцов, зато много зелени, в том числе мяты, которая прекрасно бодрит в зной. Рецептом этого блюда поделились в блоге "Рецепты каждый день".

Салат с сыром фета

Ингредиенты:

помидоры черри – 300 гр;

красный‌ лук – 0,5 шт;

сыр фета – 150 гр;

свежие листья мяты – 7 шт;

свежий базилик – по вкусу;

тимьян или петрушка – по вкусу.

Для заправки:

оливковое масло – 3 ст. л;

винный‌ или яблочный‌ уксус – 2 ст. л;

сушеный‌ орегано – 1 ч. л;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Помидоры помыть, нарезать пополам или на четыре части. Красный лук почистить, нарезать тонкими полукольцами.

Сыр фета порезать кубиками.

Томаты, сыр и лук выложить на тарелку, добавить зелень.

Все ингредиенты для заправки хорошо перемешать и полить ими салат.

Ранее Фокус писал, как приготовить легкий и полезный салат с красной рыбой и авокадо.