Меню в жару: рецепт легкого и освежающего салата с фетой и мятой
Этот салат чем-то напоминает греческий, но есть определенные различия.
В жару, которая буквально плавит все вокруг, об отменном аппетите речи не идет. Если и хочется чего-то съесть, то это – максимально легкие и свежие блюда, без майонеза и жирных соусов. Пожалуй, одним из самых удачных в летнем меню станет салат с сыром фета и томатами. В отличие от греческого, в нем нет болгарского перца, оливок и огурцов, зато много зелени, в том числе мяты, которая прекрасно бодрит в зной. Рецептом этого блюда поделились в блоге "Рецепты каждый день".
Салат с сыром фета
Ингредиенты:
- помидоры черри – 300 гр;
- красный лук – 0,5 шт;
- сыр фета – 150 гр;
- свежие листья мяты – 7 шт;
- свежий базилик – по вкусу;
- тимьян или петрушка – по вкусу.
Для заправки:
- оливковое масло – 3 ст. л;
- винный или яблочный уксус – 2 ст. л;
- сушеный орегано – 1 ч. л;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Помидоры помыть, нарезать пополам или на четыре части. Красный лук почистить, нарезать тонкими полукольцами.
Сыр фета порезать кубиками.
Томаты, сыр и лук выложить на тарелку, добавить зелень.
Все ингредиенты для заправки хорошо перемешать и полить ими салат.
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