Меню у спеку: рецепт легкого та освіжаючого салату з фетою та м'ятою
Цей салат чимось нагадує грецький, але є певні відмінності.
У спеку, яка буквально плавить усе навколо, про відмінний апетит не йдеться. Якщо й хочеться чогось з'їсти, то це — максимально легкі та свіжі страви, без майонезу та жирних соусів. Мабуть, одним із найвдаліших у літньому меню стане салат із сиром фета і томатами. На відміну від грецького, у ньому немає болгарського перцю, оливок і огірків, зате багато зелені, зокрема м'яти, яка чудово бадьорить у спеку. Рецептом цієї страви поділилися в блозі "Рецепти щодня".
Салат із сиром фета
Інгредієнти:
- помідори чері — 300 г;
- червона цибуля — 0,5 шт;
- сир фета — 150 г;
- свіже листя м'яти — 7 шт;
- свіжий базилік — за смаком;
- чебрець або петрушка — за смаком.
Для заправки:
- оливкова олія — 3 ст. л;
- винний або яблучний оцет — 2 ст. л;
- сушений орегано — 1 ч. л;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування:
Помідори помити, нарізати навпіл або на чотири частини. Червону цибулю почистити, нарізати тонкими півкільцями.
Сир фета порізати кубиками.
Томати, сир і цибулю викласти на тарілку, додати зелень.
Усі інгредієнти для заправки добре перемішати і полити ними салат.
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