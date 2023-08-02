Салат із червоною рибою та авокадо: як приготувати смачну та корисну страву

Для салату необхідно брати тільки свіжі та якісні продукти.

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Салат із червоною рибою припаде до смаку тим, хто суворо стежить за своїм харчуванням і не хоче набрати зайву вагу. Завдяки своєму складу, він втамовує голод, забезпечує організм вітамінами і стане гарним перекусом вдень або ввечері. Як його приготувати, розповіли в блозі "Кулінарна книга".

Салат із рибою

Інгредієнти:

Для заправки:

олія рослинна — 7 ст. л;

гірчиця в зернах — 1 ч. л;

мед — 1 ст. л;

лимонний сік — 2 ст. л;

спеції: сіль, перець — за смаком.

Для салату:

листя салату (3 види) — по 1/2 пучка;

авокадо — 1 шт;

томати чері — 250 гр;

лосось слабосолений — 150 г;

вершковий крем-сир — 70 г;

кунжут — для подачі.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно приготувати заправку для салату. Для цього всі перераховані в рецепті інгредієнти з'єднати та добре перемішати до однорідності.

Далі готуємо власне салат. Перш за все потрібно помити листя салату, дати стекти воді, виклавши його на паперовий рушник, потім порвати на шматочки, перемішати і викласти на тарілку для салату. Злегка полити заправкою.

Авокадо почистити, порізати на смужки, помідори порізати на четвертинки, рибу теж порізати, викласти все на листя салату. Потім маленькою ложкою викласти зверху шматочки крем-сиру. Усе посипати кунжутом і по верху ще раз скропити заправкою.

Раніше Фокус писав, як засолити червону рибу за рецептом Євгена Клопотенка.