Сочные куриные шашлыки в духовке: пошаговый рецепт (видео)

При подаче шашлык можно сбрызнуть медом.

Если вам очень захотелось шашлыка, а возможности приготовить его на природе по какой-то причине нет – не беда! Его можно приготовить в духовке. Как сделать таким способом куриный шашлык, рассказала в своем рецепте кулинарный блогер Юлия Симончук. Можно порадовать и себя, и своих родных, не выходя из дома.

Куриный шашлык в духовке

Ингредиенты:

филе куриного бедра (без кости) – 700-800 гр;

приправа для шашлыка – 2 ст. л;

соевый соус – 3 ст. л;

паприка – 2 ст. л;

чеснок — 3 зубчика;

оливковое масло – 2 ст. л;

цедра половины лимона;

соль – щепотка;

зелень;

мед – 1 ст. л.

Для приготовления шашлыка можно взять и обычное куриное филе, но именно из мяса с бедра шашлык получается вкуснее.

Способ приготовления:

Мясо помыть, обрезать с кости, сложить в глубокую посуду. Туда же добавить приправу, соевый соус, пропущенный через пресс чеснок, цедру, соль, оливковое масло, паприку, все хорошо перемешать, чтобы маринад покрыл мясо полностью.

Оставить мясо мариноваться минимум на 30 минут.

Духовку разогреть до 200 градусов. Мясо нанизать на деревянные шпажки и отправить в духовку. Выпекать по 15-20 минут с каждой стороны, периодически поворачивая их.

Готовый шашлык можно полить каплей свежего меда и посыпать зеленью.

Вкуснее всего такое блюдо с картошкой или рисом.

Ранее Фокус писал, как приготовить сочный шашлык из куриной грудки.