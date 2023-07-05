Идеи для пикника: как приготовить сочный шашлык из куриной грудки (видео)
Перед подачей готовый шашлык модно посыпать нарезанным луком.
Лето в самом разгаре, а значит, пора отдыха на природе продолжается. А какой пикник без шашлыков или мяса на гриле? Предлагаем вам приготовить сочный шашлык из куриной грудинки по рецепту известного украинского кулинарного блогера Валерия Пономаря.
Сочный шашлык из куриной грудки
Ингредиенты:
- куриное филе – 4 шт;
- йогурт или сметана жирностью 15%-20% – 3 ст. л;
- лук – 1 шт;
- острый перец – 1/2 ч. л;
- сладкая паприка – 2 ч. л;
- сушеный помидор – 1 ч. л;
- соль – 1/2 ч. л;
- черный перец – 1/2 ч. л;
- масло оливковое – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Куриное филе помыть, обсушить бумажным полотенцем. Мясо должно быть максимально сухим. Нарезать его на кусочки размером примерно с куриное яйцо.
Йогурт или сметану смешать со специями, указанными в рецепте, добавить масло и вымешать сначала отдельно от мяса, а затем уже с мясом.
Мариновать мясо в холодильнике минимум четыре часа. Оптимальным же вариантом будет замариновать его с вечера.
Промариновавшееся мясо нанизать на шампуры и готовить на углях 12-15 минут, периодически переворачивая.
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