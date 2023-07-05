Ідеї для пікніка: як приготувати соковитий шашлик із курячої грудки (відео)

Перед подачею готовий шашлик можна посипати нарізаною цибулею.

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Літо в самому розпалі, а отже, пора відпочинку на природі триває. А який пікнік без шашликів або м'яса на грилі? Пропонуємо вам приготувати соковитий шашлик із курячої грудинки за рецептом відомого українського кулінарного блогера Валерія Пономаря.

Соковитий шашлик із курячої грудки

Інгредієнти:

куряче філе — 4 шт;

йогурт або сметана жирністю 15%-20% — 3 ст. л;

цибуля — 1 шт;

гострий перець — 1/2 ч. л;

солодка паприка — 2 ч. л;

сушений помідор — 1 ч. л;

сіль — 1/2 ч. л;

чорний перець — 1/2 ч. л;

олія оливкова — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Куряче філе помити, обсушити паперовим рушником. М'ясо має бути максимально сухим. Нарізати його на шматочки розміром приблизно з куряче яйце.

Йогурт або сметану змішати зі спеціями, зазначеними в рецепті, додати олію і вимішати спочатку окремо від м'яса, а потім уже з м'ясом.

Маринувати м'ясо в холодильнику мінімум чотири години. Оптимальним же варіантом буде замаринувати його з вечора.

Промариноване м'ясо нанизати на шампури і готувати на вугіллі 12-15 хвилин, періодично перевертаючи.

Раніше Фокус писав, які соуси найкраще приготувати до м'яса .