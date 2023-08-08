Кофе "Рафаэлло": как приготовить напиток с новым вкусом

Кофе имеет ярко выраженный шоколадно-кокосовый вкус.

Вкусный и ароматный кофе – лучший способ сделать свой день ярким и зарядиться энергией. Предлагаем вам приготовить в обед чашечку кофе "Рафаэлло" по рецепту из блога "Рецепты каждый день". Его насыщенный вкус никого не оставит равнодушным.

Кофе "Рафаэлло"

Ингредиенты:

кофе молотый — 1 ч. л;

сахар — 1 ч. л;

вода — 150 мл;

кокосовая стружка — 0,5 ч. л;

сливки 10% — 100 мл;

белый шоколад — 20 гр.

Способ приготовления:

Как любой оригинальный кофе, этот будем готовить в турке. Всыпать в нее кокосовую стружку, затем туда же – молотый кофе. Если любите сладкий напиток, добавьте сахар и кусочки шоколада.

Сварить кофе в турке, после чего перелить готовый напиток в чашку или высокий стакан для латте.

Сливки прогреть, чуть-чуть не доводя до кипения. Практически кипящими перелить сливки в заварник с прессом и взбить их примерно 1-2 минуты до густой пены.

Влить сливки с пеной в чашку с кофе, заполняя ее доверху. Ароматный напиток с кокосово-шоколадным вкусом готов.

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