Ленивые вареники с ягодным соусом: пошаговый рецепт
Перед подачей на стол вареники можно дополнительно посыпать ягодами.
Вареники – не только самое любимое блюдо у большинства украинцев, но и самое универсальное, ведь начинку для них можно выбрать, какую душе угодно: от капусты и картошки, до вишен и клубники. Ленивые вареники, которые традиционно готовятся без начинки, тоже можно сделать более вкусными, приготовив к ним соус. Сегодня мы предлагаем вам попробовать приготовить ленивые вареники с ягодным соусом по рецепту кулинарного блогера Ольги Головиной. Это легкое сезонное блюдо особенно понравится детям.
Ленивые вареники с ягодным соусом
Ингредиенты:
- кисломолочный творог (сухой) – 350 гр;
- яйца – 2 шт;
- манка – 4 ст. л;
- мука – 3-4 ст. л. (зависит от сыра);
- соль – щепотка;
- сахар – по вкусу.
Для соуса:
- малина/клубника – 150-200 гр;
- сливки (жирность от 20%) – 150 мл;
- сахарная пудра – 2 ст. л;
- белый шоколад – вместо пудры, если есть.
Способ приготовления:
Все ингредиенты для вареников смешать, замесить мягкое тесто и сформировать шарики. Обвалять их в муке.
В кастрюлю набрать воды, довести ее до кипения, опустить туда вареники и готовить их на сильном огне.
В отдельной посуде перемешать сливки и пудру, ягоды перебить в блендере до состояния пюре, влить их в сливки. Довести до кипения, убавить огонь. Затем туда же положить готовые вареники и потушить на маленьком огне 2-3 минуты. Перед подачей на стол вареники можно дополнительно посыпать ягодами.
Ранее Фокус писал, как приготовить идеальное тесто для вареников.