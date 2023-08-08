Ленивые вареники с ягодным соусом: пошаговый рецепт

Перед подачей на стол вареники можно дополнительно посыпать ягодами.

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Вареники – не только самое любимое блюдо у большинства украинцев, но и самое универсальное, ведь начинку для них можно выбрать, какую душе угодно: от капусты и картошки, до вишен и клубники. Ленивые вареники, которые традиционно готовятся без начинки, тоже можно сделать более вкусными, приготовив к ним соус. Сегодня мы предлагаем вам попробовать приготовить ленивые вареники с ягодным соусом по рецепту кулинарного блогера Ольги Головиной. Это легкое сезонное блюдо особенно понравится детям.

Ленивые вареники с ягодным соусом

Ингредиенты:

кисломолочный творог (сухой) – 350 гр;

яйца – 2 шт;

манка – 4 ст. л;

мука – 3-4 ст. л. (зависит от сыра);

соль – щепотка;

сахар – по вкусу.

Для соуса:

малина/клубника – 150-200 гр;

сливки (жирность от 20%) – 150 мл;

сахарная пудра – 2 ст. л;

белый шоколад – вместо пудры, если есть.

Способ приготовления:

Все ингредиенты для вареников смешать, замесить мягкое тесто и сформировать шарики. Обвалять их в муке.

В кастрюлю набрать воды, довести ее до кипения, опустить туда вареники и готовить их на сильном огне.

В отдельной посуде перемешать сливки и пудру, ягоды перебить в блендере до состояния пюре, влить их в сливки. Довести до кипения, убавить огонь. Затем туда же положить готовые вареники и потушить на маленьком огне 2-3 минуты. Перед подачей на стол вареники можно дополнительно посыпать ягодами.

Ранее Фокус писал, как приготовить идеальное тесто для вареников.