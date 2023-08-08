Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Їжа

Ліниві вареники з ягідним соусом: покроковий рецепт

ліниві вареники, ліниві вареники з ягодами
Фото: olha.holovina/instagram

Перед подачею на стіл вареники можна додатково посипати ягодами.

Related video

Вареники — не лише найулюбленіша страва в більшості українців, а й найуніверсальніша, адже начинку для них можна вибрати, яку душа забажає: від капусти й картоплі, до вишень і полуниці. Ліниві вареники, які традиційно готуються без начинки, теж можна зробити смачнішими, приготувавши до них соус. Сьогодні ми пропонуємо вам спробувати приготувати ліниві вареники з ягідним соусом за рецептом кулінарної блогерки Ольги Головіної. Ця легка сезонна страва особливо сподобається дітям.

Ліниві вареники з ягідним соусом

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир (сухий) — 350 г;
  • яйця — 2 шт;
  • манка — 4 ст. л;
  • борошно — 3-4 ст. л. (залежить від сиру);
  • сіль — щіпка;
  • цукор — за смаком.

Для соусу:

  • малина/полуниця — 150-200 г;
  • вершки (жирність від 20%) — 150 мл;
  • цукрова пудра — 2 ст. л;
  • білий шоколад — замість пудри, якщо є.

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти для вареників змішати, замісити м'яке тісто і сформувати кульки. Обваляти їх у борошні.

У каструлю набрати води, довести її до кипіння, опустити туди вареники і готувати їх на сильному вогні.

В окремому посуді перемішати вершки і пудру, ягоди перебити в блендері до стану пюре, влити їх у вершки. Довести до кипіння, зменшити вогонь. Потім туди ж покласти готові вареники й тушкувати на маленькому вогні 2-3 хвилини. Перед подачею на стіл вареники можна додатково посипати ягодами.

Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальне тісто для вареників.