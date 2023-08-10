Просто и вкусно: как приготовить куриные котлеты, чтобы они оставались сочными

Котлеты, приготовленные по этому рецепту, отлично сочетаются с салатом из свежих овощей.

Если вы любите курицу и вам нравятся котлеты, то попробуйте приготовить их по этому очень простому рецепту. Особую изюминку этим котлетам придает лайм. Именно лайм, а не лимон, так как он обладает более пикантным ароматом и вкусом. И идеально сочетается с куриным мясом.

И попробуйте совместить фарш из куриной грудки и мякоти бедра, это сделает котлеты более нежными и сочными, пишут на кулинарном сайте Cucchiaio.

Это блюдо вы сможете приготовить всего за 20 минут. В основе этого вкусного второго блюда лежит маринование, традиционная техника, которая смягчает и придает аромат волокнам мяса за счет кислотности. Нежной текстуры в котлеты добавляет кукурузный крахмал.

Куриные котлеты с лаймом

Ингредиенты

500 г куриной грудки;

300 г мякоти куриного бедра;

2 лайма;

оливковое масло;

свежий зеленый лук;

1 зубчик чеснока;

1 столовая ложка кукурузного крахмала;

соль, сметана, перец.

Вы можете взять готовый фарш, а можете приготовить его самостоятельно – выбор за вами. Сложите фарш в большую миску.

Очистите чеснок и пропустите его через пресс, добавив к мясу. Мелко нарежьте зеленый лук и добавьте к мясу вместе с натертой цедрой 1 лайма. Выжмите сок из лаймов и полейте им мясо. Добавьте ложку масла, щепотку соли и поперчите. Хорошо перемешайте фарш руками и поставьте закрытую миску в холодильник на 2 часа.

По истечении этого времени достаньте фарш из холодильника, добавьте кукурузный крахмал. Хорошо перемешайте.

Теперь сформируйте плоские котлеты. Разогрейте сковороду или сковороду с антипригарным покрытием и, когда она нагреется, готовьте котлеты на сильном огне около десяти минут, не забывая переворачивать их один раз в середине приготовления. Подавайте куриные котлеты с сметаной и свежим салатом.

Если вам нравится сочетание курицы и цитрусов, попробуйте приготовить куриную грудку с лимоном. Это простое и очень вкусное блюдо, которому лимон придает свежесть и пикантность.