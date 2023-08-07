Вкусное блюдо из простых ингредиентов: рецепт куриной грудки с лимоном
Для этого блюда, кроме курицы и лимона вам понадобятся только приправы.
Куриная грудка с лимоном – это простой рецепт второго блюда, идеально подходящего для повседневного ужина. Вам понадобится всего несколько минут, чтобы подать к столу мягкое и сочное мясо , обогащенное соусом с легким лимонным вкусом.
Куриное мясо остается мягким и сочным благодаря добавлению лимона, который вместе с маслом и мясным соком создает восхитительный соус, который делает этот диетический кусок белого мяса сочным. Рецептом поделились на кулинарном сайте Cucchiaio.
Куриная грудка с лимоном
Ингредиенты:
- 600 г куриной грудки;
- 60 г муки;
- 2 веточки тимьяна;
- сок и цедра 1/2 лимона;
- оливковое масло;
- соль, перец.
Чтобы приготовить куриную грудку с лимоном, сначала, если вы купили целую грудку, нарежьте ее ломтиками. Затем смажьте каждый ломтик лимонным соком, прежде чем переложить его на тарелку с мукой.
Разогрейте каплю масла на сковороде. Когда оно нагреется, добавьте обвалянные в муке ломтики куриной грудки с двумя веточками тимьяна и обжарьте их с обеих сторон. Приправьте солью и перцем, затем отложить мясо на тарелку. Влейте в сковороду оставшийся лимонный сок и натертую цедру лимона.
Добавьте щепотку муки и перемешайте, чтобы получился своеобразный соус. Положите мясо обратно в сковороду и готовьте еще пару минут, добавив немного воды. Разложите куриную грудку с лимоном по тарелкам и сразу же подавайте с соусом.
Дополнить это блюдо можно вкусным гарниром: рисом, или запеченной картошкой. Или же свежим салатом. Ранее Фокус писал о том, какие вкусные блюда можно приготовить из молодого картофеля.